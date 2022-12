Real Madrid : Karim Benzema valide la piste Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C'est une information avancée par Defensa Central : Karim Benzema ne poserait pas son veto pour l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré le fait que le joueur de 34 ans ait été surpris - et possiblement déçu - de la décision du Francilien de rester au PSG, celui-ci ne serait pas rancunier et verrait d'un bon œil que le Bondynois rejoigne la Casa Blanca. Une information positive à l'heure où les rumeurs quant à une nouvelle tentative de Florentino Perez d'attirer la pépite tricolore vont bon train.

Mais si Kylian Mbappé veut réaliser son rêve de rejoindre l'illustre club espagnol, il devra sans aucun doute faire des sacrifices et se plier aux volontés du club, qui ne souhaite placer aucun de ses joueurs au-dessus de l'institution. Le mercato estival 2023 risque, de nouveau, d'être des plus agités dans les capitales française et espagnole.