Le FC Barcelone annonce 4 prolongations de contrat !

C'était soirée Ligue des Champions du côté du Camp Nou ce mardi soir. Le FC Barcelone n'a pas eu grand mal à se débarrasser du club hongrois de Ferencvaros (5-1) grâce à des buts de Messi, Fati, Coutinho, Pedri et Dembélé. Une formalité donc. Heureusement car le club catalan avait visiblement prévu une annonce surprenante dans la foulée d'un match : la prolongation de quatre joueurs. Et pas n'importe lesquels !

En effet, le Barça a annoncé les prolongations de contrat de Piqué, Lenglet, De Jong et Ter Stegen ! Quatre cadres qui vont donc poursuivre pour longtemps l'aventure barcelonaise. «Le FC Barcelone et Gerard Piqué, Marc ter Stegen, Clément Lenglet ainsi que Frenkie de Jong ont trouvé un accord concernant leur prolongation de contrat. Ces négociations comprennent une adéquation salariale, due à la crise du Covid-19., peut-on lire dans le communiqué du Barça.

Des contrats prolongés en guise de contrepartie pour la baisse de salaire ?

Initialement lié jusqu'en 2022, Gerard Piqué a prolongé jusqu'en 2024, une belle marque de confiance pour un joueur âgé de 33 ans. Marc-André Ter Stegen, lié jusqu'en 2022, est prolongé jusqu'en 2025. «Le gardien allemand s'engage avec le Barça jusqu'au 30 juin 2025. Sa clause libératoire passe à 500 millions d'euros. S'il arrive au bout de son contrat, il aura joué 10 ans en Catalogne», lit-on également.

Clément Lenglet (25 ans), qui avait signé jusqu'en 2023, est prolongé jusqu'en 2026 et sa clause libératoire est désormais fixé à 300 M€. Enfin, Frenkie de Jong, dont le bail actuel s'étirait jusqu'en 2024, a signé pour deux ans supplémentaires, jusqu'en 2026 et voit sa clause libératoire fixée à 400 M€. Ces quatre joueurs ont, selon le communiqué, accepté des baisses temporaires de salaire en raison de l'épidémie de coronavirus. Ce qui justifie probablement les années de contrat en plus. Une bonne nouvelle malgré tout pour le club catalan.