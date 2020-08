Liga : le calendrier intégral de la saison 2020-2021 dévoilé !

Alors que la saison de Liga s'est conclue il y a un peu plus d'un mois avec un sacre du Real Madrid, et que les clubs ibériques ont subi des échecs considérables en Europe à l'exception de la valeur sûre Séville en Europa League, on connaît le calendrier de la saison à venir. Elle démarrera dès le week-end du 12 et 13 septembre, avec quelques affiches intéressantes déjà, comme ce choc entre l'Atlético de Madrid et Séville, alors que le Real Madrid défiera Getafe. On aura aussi droit à un derby de la ville de Valence entre le Valence CF et Levante, alors que le Barça accueillera le promu Elche.

La suite après cette publicité

⚠️ #SorteoCalendario | ¡Así queda el arranque del próximo Campeonato Nacional de Liga en Primera División! pic.twitter.com/f3kL9stGN8 — RFEF (@rfef) August 31, 2020

Un début en douceur pour le FC Barcelone, englué en pleine crise, alors que son rival merengue aura un plus gros poisson face à lui. On notera que ces trois rencontres impliquant quatre équipes qui ont terminé leur saison il y a peu se joueront plus tard, le 26 septembre a priori. Les deux ogres du football espagnol s'affronteront d'ailleurs le 25 octobre au Camp Nou pour la 7e journée, alors que le deuxième Clasico de cet exercice 2020/2021 aura lieu le 11 avril au Santiago Bernabéu pour le compte de la 30e journée de Liga.

La Fédération a aussi dévoilé la date des derbys madrilènes entre Merengues et Colchoneros, qui auront lieu le 13 décembre dans l'antre des Blancos, et le 7 mars sur la pelouse du Wanda Metropolitano. On notera que, s'il débute contre un promu, le FC Barcelone va avoir un début de saison compliqué puisque sur les 10 premières journées, l'équipe de Ronald Koeman affrontera notamment l'Athletic, Villarreal, le Real Madrid, Getafe et l'Atlético. Le tirage du début de saison a été un peu plus clément pour les Merengues qui affronteront notamment deux promus, Cadiz et Huesca. Plus qu'à attendre le coup d'envoi de la Liga !

Le calendrier est disponible en intégralité ici.