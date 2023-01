PSG : Christophe Galtier confirme pour Pablo Sarabia

Un départ se profile et se confirme au Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement de ses troupes à Rennes (dimanche, 20h45), Christophe Galtier en a dit plus sur la situation de Pablo Sarabia (30 ans), qui s’apprête à rejoindre Wolverhampton. « Les choses ne sont pas encore faites, mais Pablo Sarabia devrait partir, a révélé le coach parisien. Pablo est un grand joueur, il n’était pas heureux ici. Il ne pouvait pas être productif et on n’allait pas le garder de force. Il a la possibilité de rejoindre la Premier League, on en a parlé avec la direction et cela n’est pas bon de garder des joueurs qui sont malheureux dans l’effectif. »

Alors que le PSG va récupérer 5 M€ dans cette opération (+ 2 M€ de bonus), Christophe Galtier a ensuite évoqué la suite du mercato hivernal 2023 du club de la capitale, laissant comprendre qu’il n’était pas certain de voir un renfort débarquer dans son équipe. « Ce n’est pas parce qu’un joueur part que l’effectif se réduit. Est-ce qu’on va le remplacer ? Le club travaille, mais on ne prendra pas pour prendre, nous avons aussi des jeunes de qualités. » Réponse dans les prochains jours.

