Mercato OL : Peter Bosz vide son sac sur le cas Lucas Paqueta

Dimanche, l'Olympique Lyonnais va affronter le Stade de Reims pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Comme le veut la tradition, Peter Bosz s'est donc présenté face aux médias ce vendredi afin d'évoquer cette rencontre. Mais le technicien néerlandais a surtout répondu aux questions concernant Lucas Paqueta. Cette semaine, la presse anglaise a annoncé que West Ham fonçait sur l'international brésilien. Dans la foulée, L'Équipe a indiqué que les dirigeants rhodaniens avaient reçu plusieurs propositions pour le joueur recruté par Juninho, qui serait d'accord pour partir.

Lucas Paqueta n'est pas encore parti

La dernière offre serait ainsi de 60 millions d'euros, bonus compris. De quoi faire tourner la tête des Gones. Mais pas celle de Peter Bosz. Ce dernier est concentré sur la saison et la vie de son groupe. Malgré tout, le Néerlandais a accepté d'évoquer le cas Paqueta. «Comme tous les joueurs qui sont cités dans d'autres clubs, je parle avec eux, je regarde comment ils sont et s'ils ont la tête ici jusqu'au bout. Jusqu'au 1er septembre, c'est malheureux, mais on va devoir faire avec. On est habitués». D'ailleurs, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam sait qu'il aura d'autres cas du genre à gérer.

«On peut parler de trois ou quatre joueurs qui sont nommés ailleurs. On a déjà parlé de Houssem Aouar, Moussa Dembélé. Des clubs arrivent et encore une fois c'est malheureux. En France, on a déjà joué trois journées de Ligue 1. Le 1er septembre, on sera à cinq journées». Il a donc hâte que le mercato se termine. Mais à l'écouter, un départ du Brésilien n'est pas encore assuré. «À un moment donné, quand j'ai lu dans le journal qu'un accord était proche avec notre joueur, finalement ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas facile pour le joueur et l'entraîneur».

Des solutions internes pour le remplacer

Un entraîneur qui risque de perdre un titulaire en puissance. «Lucas est un très bon joueur. Je dis toujours que je n'ai pas onze titulaires. Pour l'instant, il est là. Il s'est entrainé avec nous ce matin. Il est très heureux ici». Malgré tout, il faudra bien le remplacer en cas de départ. «Au poste de Lucas Paqueta, on a déjà ce qu'il faut. Il y a des joueurs qui peuvent jouer à sa place (...) Je me rappelle lors des amicaux, Lucas n'était pas là. Mais après on a eu les blessures de Maxences Caqueret notamment, c'est Lucas qui est entré dans cette équipe-là».

Des solutions internes sont ainsi privilégiées. «Romain Faivre peut évoluer au milieu. Jeff Reine-Adelaïde joue son meilleur football. Il est revenu très fort après sa blessure et est à 100% de son niveau. Il n'a aucune appréhension. Il peut évoluer sur les trois postes au milieu de terrain». Deux joueurs qui peuvent donc profiter d'un départ de Lucas Paqueta pour se faire une place. Pourquoi pas dimanche face à Reims ? Car le milieu auriverde ne sera peut-être plus là. «On est vendredi, le match est dimanche. On verra s'il joue», a lâché un Peter Bosz qui attend avec impatience la clôture du mercato.