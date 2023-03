Éliminatoires Euro 2024 : l’Espagne réussit son entrée en lice face à la Norvège, le Pays de Galles arrache le nul en Croatie

Les éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivaient ce samedi soir avec trois nouvelles confrontations au programme. Pour son entrée en lice dans le Groupe A avec son nouveau sélectionneur Luis De la Fuente, l’Espagne recevait notamment la Norvège à Malaga. Pour rappel, un peu plus tôt dans la journée, l’Écosse avait surclassé Chypre (3-0) dans ce même groupe. Pour ce match et le prochain face à la Géorgie, les Norvégiens, de leur côté, ne pouvaient pas compter sur leur superstar Erling Haaland, touché à l’aine. Sans surprise, les Espagnols prenaient tout de suite le contrôle du match et du ballon. Les coéquipiers d’Alvaro Morata trouvaient la faille sur la première occasion de la rencontre. Après un renversement de jeu, Alex Balde envoyait un centre tir parfaitement dévié par Dani Olmo qui ouvrait le score (13e, 1-0).

Les joueurs de Stale Solbakken réagissaient immédiatement, mais Martin Odegaard était contré in extremis par Rodri (15e) puis Fredrik Aursnes faisait briller Kepa Arrizabalaga sur une reprise de volée au deuxième poteau (29e). Au retour des vestiaires, l’Espagne reprenait le contrôle du jeu avec la même volonté qu’en début de match. Dani Carvajal réalisait un amour d’extérieur, mais Iago Aspas ratait sa reprise de la tête et Orjan Nyland pouvait se saisir du ballon (50e). Après ces quelques minutes à l’avantage des Espagnols, les Norvégiens ne se laissaient pas abattre et reprenaient leur marche en avant. Sur une frappe de Marcus Pedersen, le ballon rebondissait sur Nacho qui était à deux doigts de tromper son propre gardien (56e) puis sur le corner, Dani Carvajal sortait le ballon en catastrophe devant Sander Berge (57e).

À l’heure de jeu, le rythme du match retombait légèrement et les deux équipes se montraient plus frileuses. Malgré cela, Dani Ceballos envoyait une passe laser vers Yeremi Pino qui ne trouvait pas le cadre pour faire le break (75e). Alors qu’Alexander Sorloth, pourtant seul au deuxième poteau, manquait le cadre et l’égalisation (80e), Joselu mettait tout le monde d’accord pour sa première avec la Roja seulement quelques minutes après son entrée en jeu. L’attaquant de l’Espanyol Barcelone inscrivait un doublé et scellait la rencontre (84e et 86e, 3-0). Grâce à cette victoire, l’Espagne rejoint l’Écosse en tête du groupe A. Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs mardi prochain pour le choc du groupe A. Dans le groupe D, la Croatie recevait de son côté le Pays de Galles.

Après la victoire de la Turquie face à l’Arménie (2-1), cette affiche promettait une belle confrontation entre deux prétendants à la première place avec les Turcs. Demi-finalistes face à l’Argentine lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, les Croates se détachaient à la demi-heure de jeu grâce à l’ouverture du score signée Andrej Kramaric (28e, 1-0). Malgré les nombreuses situations chaudes de part et d’autre du terrain, le score ne bougeait plus jusqu’au temps additionnel de la deuxième période. Le moment choisi par le Pays de Galles et Nathan Broadhead pour arracher le point du match nul (90e+3). La Turquie est donc seule en tête du groupe D devant les deux adversaires du soir. La Croatie retrouvera le leader du groupe mardi prochain pour une rencontre qui s’annonce bouillante. Enfin, la Roumanie se déplaçait à Andorre dans le groupe I. Les Roumains se sont imposés par deux buts d’écart grâce à Dennis Man et Denis Alibec (34e et 49e, 2-0).

Les résultats complets

Espagne 3-0 Norvège : Olmo (13e) , Joselu (84e et 86e)

Croatie 1-1 Pays de Galles : Kramaric (28e) / Broadhead (90e+3)

Andorre 0-2 Roumanie : Man (34e), Alibec (49e)