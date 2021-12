Boca - River : la véritable histoire du Superclásico

Même à des milliers de kilomètres de l'Amérique du Sud, les affiches opposant Boca Juniors à River Plate déchaînent les passions. Et pour cause : ce match est réputé pour être le plus grand ou le plus chaud derby de la planète football ! Les rencontres entre les deux clubs de Buenos Aires sont souvent extrêmement tendues et explosives, ne laissant aucun amoureux du ballon rond insensible. Antoine et Théo, nos amis de Foot.fr, vous proposent un nouvel épisode de Football Culture dédié à ce Superclásico en Argentine. Le derby Boca-River n'aura ensuite plus de secret pour vous !

