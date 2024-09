L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM choque tout le monde !

Personne ne s’y attendait. Dimanche soir, la bombe était dévoilée par certains médias dont le nôtre, et dans la foulée, l’Olympique de Marseille confirmait la nouvelle : « l’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale ».

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain tricolore, sans club depuis juin et son départ de la Juventus, va ainsi s’engager avec l’écurie phocéenne pour deux saisons. Une signature qui a, logiquement, choqué et surpris tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les fans du club phocéen ont célébré la signature d’un joueur d’un tel calibre, encensant notamment leur direction, qui aura réalisé un mercato colossal sur le papier. A contrario, sans surprise, les supporters parisiens n’apprécient pas de voir un titi rejoindre l’ennemi juré. Le monde du foot est aussi surpris.

À lire

OM : les raisons du choix surprenant d’Adrien Rabiot

Une grosse surprise !

« Tant qu’il y a des joueurs de qualité en face de nous, ça rajoute à la compétition et à la qualité donc tant mieux, félicitations à l’OM », lançait par exemple l’entraîneur du RC Lens Will Still après le duel contre l’OL, alors que son homologue Pierre Sage avait aussi été interrogé à ce sujet : « Adrien Rabiot ? Ils viendront chez nous en étant renforcés, j’aimais mieux quand il n’était pas là… mais bon, nous serons à onze sur le terrain et eux aussi. J’aurais préféré qu’il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard ».

La suite après cette publicité

Adrien Rabiot fait-il un bon choix en signant à l'OM ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Sur l’antenne de RMC Sport, l’éditorialiste Daniel Riolo a aussi tenu à donner son avis : « c’est assez incroyable ce qui est en train de se passer à Marseille. Convaincre Rabiot de baisser son salaire de moitié quasiment pour venir jouer à Marseille, c’est fort. Ce que Benatia a fait depuis son arrivée, c’est assez incroyable en termes de réseaux. […] Je ne vais pas me rouler par terre parce qu’ils prennent Rabiot. Il vient surtout parce que personne n’en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot vient à l’OM, attention quand même ! Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire ». Chez nos voisins européens, la nouvelle n’est pas forcément à la une partout. Mais clairement, les journalistes de nos pays voisins sont surpris. « De se faire désirer par tous les grands d’Europe à terminer à Marseille », indique par exemple Sport en Espagne, s’attendant à le voir rebondir dans un club plus huppé. Ce sera donc à Rabiot de mener l’OM aux sommets…