Barça : un joueur testé positif au Covid-19

Les cas de coronavirus se multiplient de plus en plus ces dernières semaines, et de nombreux joueurs commencent à être touchés par cette épidémie. Le dernier en date appartiendrait au FC Barcelone comme nous l’apprend le site officiel du club catalan. Après avoir effectué des tests PCR dans le groupe de neuf joueurs qui doivent débuter la pré-saison aujourd’hui, l’un d’entre eux aurait été testé positif.

Si la personne touchée est asymptomatique et en bonne santé, elle est pour le moins isolée chez elle. L'infecté se trouverait dans cette liste de joueurs : Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda et Oriol Busquets. Le Barça ajoute que le joueur en question n'a pas été en contact avec des membres de l'expédition qui voyagera à Lisbonne pour la suite de la Ligue des Champions.