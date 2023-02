OL : Laurent Blanc ne veut pas faire une croix sur l’Europe

La suite après cette publicité

Vainqueur de la lanterne rouge Angers ce samedi (1-3), l’OL s’est donné un peu d’air après avoir laissé filer trois points face à Auxerre (2-1) le week-end dernier. Avec cette victoire, le club rhodanien pointe provisoirement à la 8ème position et accuse désormais 6 points de retard sur Lille, 5ème et virtuellement qualifié pour l’Europa Conférence League. Après la victoire de son équipe, Laurent Blanc n’a pas caché son ambition de renouer avec l’Europe, mais s’est montré mesuré.

«Si Rennes et Lille font une deuxième partie de saison où ils gagnent tous leurs matchs, on ne sera pas avec eux. Ils n’ont pas fait un début de championnat aussi mauvais que nous. Il y a un déficit de points, a d’abord indiqué le technicien lyonnais. Il faudrait qu’eux perdent des points mais ils n’en perdent pas trop pour le moment. Mais je ne fais pas de croix sur l’Europe. Si on fait des croix, on passe à côté de beaucoup de choses.» Dimanche prochain, l’OL (8e) recevra Lorient, septième avec un point d’avance, l’occasion de grignoter quelques places et de se rapprocher un peu plus de l’Europe.

