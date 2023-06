Bayern, PSG : Kingsley Coman souhaite le meilleur pour l’avenir à Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

L’avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain est déjà scellé. L’entraîneur parisien va faire ses valises et quitter la capitale française. Pour le remplacer, les dirigeants des Rouge et Bleu ont une priorité et elle se nomme Julian Nagelsmann, comme nous vous le révélions dernièrement. L’ancien tacticien bavarois est même attendu dès ce mercredi dans la capitale française afin de poursuivre les discussions sur son arrivée au PSG. Présent à Paris dans le cadre de sa collaboration avec la marque de vêtements Chmps ?! Parisse, Kingsley Coman en a profité pour glisser quelques mots sur son ancien coach au Bayern Munich et lui souhaiter bonne chance dans ses prochaines aventures, que ce soit avec le club parisien ou même ailleurs.

«C’est un super coach, on a eu de supers moments ensemble, après il est arrivé ce qui est arrivé malheureusement mais c’est un super coach. Il a beaucoup envie, il est jeune et je lui souhaite le meilleur pour la suite et je sais qu’il fera de très bonnes choses par la suite. Peu importe le club où il va. Ce n’est pas mon coach. S’il va au PSG et qu’on joue Paris demain, j’espère qu’on les battra. Donc je n’ai vraiment pas d’opinion sur cela. Je lui souhaite le meilleur. Après, qu’il aille à Paris ou ailleurs, c’est pareil pour moi», a notamment confié Kingsley Coman à nos confrères de RMC. Un message qui devrait faire plaisir à Julian Nagelsmann. Pour rappel, le joueur de 26 ans a été formé au PSG avant de partir à la Juventus puis de rejoindre le Bayern Munich.

