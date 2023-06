PSG : Julian Nagelsmann attendu mercredi à Paris

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est en passe de trouver son nouvel entraîneur. Luis Campos avait annoncé ces dernières heures à l’ex-entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice, Christophe Galtier, qu’il ne serait plus sur le banc du PSG, la saison prochaine. Moins d’un an après son arrivée dans la capitale. Une décision qui était attendue, alors que, comme nous l’avions révélé, Julian Nagelsmann était le premier choix du Qatar pour le remplacer.

L’Équipe explique même que l’Allemand est attendu d’ici mercredi à Paris afin de poursuivre les discussions avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. L’arrivée de Thierry Henry au PSG, comme entraîneur adjoint de Nagelsmann, est une option toujours étudiée et les deux hommes discutent encore régulièrement.

À lire

PSG : Christophe Galtier va quitter le club