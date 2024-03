OM-PSG : Jean-Louis Gasset ne se prend pas la tête avec Mbappé

Dimanche soir, à l’occasion du Clasico de la Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique pourrait créer la surprise en laissant Kylian Mbappé sur le banc ace touche au coup d’envoi de la rencontre. Une information sortie hier et qui fait beaucoup parler, notamment sur la Canebière où l’OM doit faire face à de nombreux soucis en défense. Malgré tout, Jean-Louis Gasset ne se prend pas la tête pour savoir si le Bondynois sera titulaire ou non.

« L’entraîneur adverse a des échéances primordiales. Quand vous êtes un entraîneur de son calibre, ce que vous visez, ce sont les titres. Il lui reste le championnat, c’est bien entamé, mais aussi la Coupe de France et un quart de finale de Ligue des Champions. Comment va-t-il gérer les temps de jeu ? Il n’y a que lui pour savoir. De notre côté, nous devons être prêts pour toutes les éventualités. (…) Je ne sais pas s’il y a un plan pour un joueur comme ça. On se rendra compte, quand il sera parti, qu’on avait affaire avec lui des trois meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas s’il va jouer où il va jouer. On s’adaptera le moment voulu », a-t-il confié en conférence de presse.

