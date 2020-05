Bayern Munich : Thiago Alcantara a pris une décision de taille pour son avenir

Le Bayern Munich est en train de procéder à de sacrés travaux dans son effectif. Si de jeunes joueurs ont réussi à se faire une place dans l'équipe provoquant un renouveau, à l'image d'Alphonso Davies, et que d'autres joueurs sont ciblés pour le mercato, du côté de Munich on souhaite tout de même continuer de s'appuyer sur certains cadres. Manuel Neuer a ainsi récemment été prolongé jusqu'en 2023 après un long feuilleton marqué par quelques déclarations polémiques des deux côtés.

La suite après cette publicité

Et c'est maintenant au dossier Thiago Alcantara que les dirigeants s'attaquent. Le contrat de l'international espagnol expire en 2021, et le Bayern doit donc rapidement prendre une décision. Le quotidien Bild dévoile ainsi des informations sur la situation du joueur formé à La Masia, actuellement blessé mais qui plaît beaucoup à Hansi Flick.

Thiago a, un temps, pensé à partir

Le média dévoile que si le joueur né à Bari et sa famille ont un temps pensé à quitter le club, pour revenir en Espagne notamment, ils auraient récemment changé d'avis. Le joueur aurait ainsi pris la décision de rester en Bavière et devrait donc bientôt prolonger son contrat avec le champion d'Allemagne, bien parti pour remporter son trentième titre national cette saison.

La confiance accordée par son entraîneur aurait fait la différence, et après Neuer, Davies et Müller, le joueur formé au Barça devrait être le suivant à prolonger. Les rumeurs d'un retour en Catalogne n'auront donc bientôt plus lieu d'être. On travaille plutôt bien du côté du Bayern !