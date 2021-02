PSG - AS Monaco : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Pour terminer en beauté la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco se retrouvent ce dimanche soir. A domicile, les Franciliens s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts derrière Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Leandro Paredes et Idrissa Gueye composent le double pivot derrière Ander Herrera tandis que Moise Kean et Kylian Mbappé prennent les couloirs tandis que Mauro Icardi est seul en pointe.

De son côté, Monaco s'organise dans un 3-4-3 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Alex Disasi, Guillermo Maripan et Benoît Badiashile en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Ruben Aguilaer et Caio Henrique tandis que Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Kevin Volland, Sofiane Diop et Wissam Ben Yedder sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Kean, Herrera, Mbappé - Icardi

AS Monaco : Lecomte - Disasi, Maripan, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Henrique - Diop, Ben Yedder, Volland