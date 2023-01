JT Foot Mercato : le Stade Rennais en plein doute sur le mercato

Renne veut se renforcer

Depuis la blessure de Martin Terrier, le Stade Rennais est orphelin et doit réorienter sa stratégie sportive pour pallier l’absence de son joueur phare. Selon nos informations, Bruno Genesio aimerait récupérer Arnaut Danjuma, l’attaquant de Villarreal. Le club espagnol ne serait pas contre un prêt de six mois assorti d’une option d’achat. Un transfert sec n’est pas non plus exclu. Mais pour attirer le Néerlandais, les Rennais vont d’abord devoir se résoudre à vendre. Les Bretons pensent donc à se séparer de Jérémy Doku. Si le Belge a des qualités indéniables, il peine encore à convaincre chez les Rouges et Noirs et garde une belle cote qui pourrait permettre de renflouer les caisses du club. Dans cette optique, Southampton pourrait offrir une jolie porte de sortie à l’attaquant Rennais. Une autre possibilité de récupérer des liquidités pour le Stade Rennais, serait de se séparer dès cet hiver de son capitaine, Hamari Traoré. À six mois de la fin de son contrat, l’international malien est à un tournant de sa carrière et son avenir ne devrait plus s’écrire en Bretagne. Pour ne pas le laisser filer libre, le club lui cherche un point de chute. Comme nous le révélions, l’As Roma de José Mourinho serait très intéressée par le profil du joueur. De son côté, Fulham a déposé une offre ferme comprise entre trois et quatre millions d’euros. Enfin, l’Olympique Lyonnais aimerait aussi s’offrir les services du capitaine rennais.

Le Barça cherche le remplaçant de Depay

Alors que le transfert de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid n’est plus qu’une question de temps, le FC Barcelone s’active à lui trouver un remplaçant. Et les Blaugranas ont établi leur liste de candidats. Selon Sport, le club catalan discute d’un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros pour Yannick Carrasco. Une information démentie par Mundo Deportivo qui affirme que le Barça fonce sur Marcelo Brozovic. Dernière piste pour les Espagnols, Gonçalo Guedes, l’ancien joueur du PSG qui évolue aujourd’hui à Wolverhampton.

Les officiels du jour

Le Bayern Munich tient son nouveau gardien ! Yann Sommer s’est engagé avec les Munichois jusqu’en 2025. Un accord a été trouvé entre le Borussia Mönchengladbach et le club bavarois pour un transfert de huit millions d’euros plus un de bonus. Le portier suisse rejoint Munich pour suppléer Manuel Neuer, indisponible au moins jusqu’à la fin de la saison.Loris Karius reste à Newcastle jusqu’à la fin de la saison. Le gardien allemand a prolongé son contrat de six mois, lui qui a débarqué en début de saison pour pallier la blessure de Karl Darlow. Puis L’Inter Miami enrôle Josef Martinez. L’attaquant star de la MLS quitte Atlanta United, avec qui il était en sous contrat jusqu’au 31 décembre 2023, pour rejoindre l’Inter Miami. La durée de ce nouveau contrat en Floride n’a pas été précisée.