Le Stade Rennais se lance sur Arnaut Danjuma !

C’était un réel coup dur pour le Stade Rennais : son attaquant prolifique Martin Terrier, auteur de 12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, a dû sortir sur civière lors de la victoire face à Nice (2-1), avant d’être opéré avec succès au genou droit. Une intervention chirurgicale synonyme d’une longue absence des terrains, estimée à près de huit mois. Une absence qui n’a pas empêché les Rouge-et-Noir à trouver la recette qu’il fallait pour faire tomber le Paris Saint-Germain au Roazhon Park (1-0).

Malgré cette victoire de prestige, la direction sportive du SRFC est bien consciente qu’un renfort dans le secteur offensif serait important pour la suite de l’exercice 2022/2023, dans lequel les hommes de Bruno Genesio concourent encore pour une place européenne en championnat, mais également deux beaux parcours en coupes, nationale avec la Coupe de France et un choc attendu contre l’Olympique de Marseille en 16e de finale et continentale avec un barrage de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. De quoi obliger la famille Pinault à investir cet hiver…

Rennes réfléchit à Danjuma

Et selon nos informations, le joueur choisi pour pallier l’absence du numéro 7 breton et ainsi étoffer l’attaque de Bruno Genesio est Arnaut Danjuma. Le board rennais apprécie le profil du joueur et penserait à faire une proposition à Villarreal dès cet hiver. Si le Sous-marin jaune privilégie de son côté une vente lors de cette fenêtre des transferts, les deux clubs pourraient trouver un terrain d’entente avec un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat. Un transfert sec est également envisagé par l’actuel cinquième de Ligue 1 après 19 journées. Dans ce dossier, les Bretons devront également faire face à la concurrence de clubs Anglais comme Bournemouth, Leicester et d’autres cadors européens (Ajax, PSV).

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec les Amarillos, qui ont déboursé plus de 23 millions d’euros pour s’attacher ses services, l’international néerlandais aux 6 sélections (2 buts) a déjà inscrit 6 réalisations avec les pensionnaires de La Ceramica toutes compétitions confondues entre la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue Europa Conference. En cas d’arrivée au Roazhon Park, le natif de Lagos (Nigeria) deviendrait alors le sixième Batave à porter le maillot du Stade Rennais, le premier depuis une décennie après l’attaquant John Verhoek (8 matches, 0 but, 1 passe déc.).