Real Madrid : David Beckham a prévenu Jude Bellingham

Nouvelle coqueluche du Real Madrid qu’il a rejoint en début de mercato, Jude Bellingham (20 ans) est l’un des rares joueurs anglais à avoir débarqué du côté de l’Estadio Santiago Bernabéu. Après Laurie Cunningham, David Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate et Steve McManaman, il tentera d’écrire une belle page du club merengue. D’ailleurs, il aurait reçu le soutien justement de David Beckham comme il l’a révélé à l’agence de presse britannique PA.

«David Beckham m’a brièvement envoyé un message pour me souhaiter le meilleur. C’est l’un de ces mouvements où tout le monde a sa contribution de l’extérieur, donc vous entendez beaucoup de choses et des conseils, je suis assez bon pour filtrer le bon du mauvais, jusqu’à présent, cela a été vraiment positif de la part des ex-joueurs . Je vais essayer de prendre cela en compte et à un moment donné peut-être entrer en contact avec eux et voir comment ils se sont adaptés à la vie en Espagne» a ainsi lâché l’ancien de Birmingham et du Borussia Dortmund.

