L’Eintracht Francfort prévient le PSG pour Randal Kolo Muani

Fort de neuf nouvelles recrues, sans compter l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, le Paris Saint-Germain se montre très actif depuis le début de l’été. Oui mais voilà, les dirigeants franciliens ne sont pas encore rassasiés et aimeraient bien s’offrir Bradley Barcola et/ou Randal Kolo Muani avant le 1er septembre prochain (23h59). Dans cette optique, si le jeune crack lyonnais a d’ores et déjà fait part de ses envies d’ailleurs, le buteur de l’Eintracht Francfort reste, toujours, une piste prioritaire pour les Rouge et Bleu.

À ce titre, et comme nous vous le révélions dernièrement, le PSG a formulé une première offre comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Une proposition rejetée par la formation allemande qui n’a pas empêché les champions de France en titre de revenir à la charge. Après avoir essuyé un premier refus, Luis Campos est ainsi reparti à l’assaut avec une seconde offre de 70 M€ assortie de divers bonus.

Paris va devoir se battre pour s’offrir Kolo Muani !

D’ores et déjà d’accord avec le joueur autour d’un contrat de 5 ans, le club de la capitale attendait, depuis, une réponse des dirigeants allemands. C’est désormais chose faite. Ce dimanche, après le nul arraché par les Aigles sur la pelouse de Mayence (1-1), les hautes sphères de Francfort ont, en effet, apporté de nouvelles précisions sur ce bouillant dossier. «La situation n’a pas évolué. Il est vrai que nous sommes trop éloignés l’un de l’autre pour le moment. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours», a ainsi assuré Markus Krösche, directeur sportif de l’écurie allemande.

Une sortie peu anodine prouvant la complexité de l’opération et le chantier qui attend le club de la capitale à une semaine de la fin du mercato estival. Relancé sur le sujet, le coach de Francfort, Dino Toppmöller, semblait lui impatient de voir ce dossier finalisé : «nous devrons attendre et voir. C’est bien pour nous tous quand le 1er septembre arrivera et qu’une décision sera prise. À Francfort ou vers Paris», l’avenir de Randal Kolo Muani sera, quoi qu’il en soit, au cœur de cette fin de mercato estival.