Atlético : Saúl Ñiguez affiche ses ambitions

Prêté à Chelsea par l'Atlético de Madrid la saison dernière, Saúl Ñiguez a vécu une année compliquée. Utilisé à seulement 26 reprises toutes compétitions confondues (14 en tant que titulaire), le milieu de terrain espagnol a récemment avoué avoir mal vécu son aventure londonienne. Alors qu'il va prochainement retrouver les terrains espagnols, le natif d'Elche s'est exprimé sur la saison à venir.

« Honnêtement, je me sens très bien, avec beaucoup d'envie, très excité de rentrer à la maison et mentalement au top. J'ai vraiment hâte de voir mes collègues, de voir le coach et de travailler à nouveau sous ses ordres. Même si je n'ai pas pu jouer le nombre de minutes que je souhaitais, je pense que cela a été une bonne expérience pour moi de partir à un moment où je ne me sentais pas bien mentalement. J'ai pu faire une remise à zéro, apprendre une nouvelle culture, vivre une nouvelle vie et apprendre à connaître un nouveau club » a-t-il déclaré sur le site officiel des Colchoneros.