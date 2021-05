Chelsea-Real Madrid : les compos probables

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des Champions au stade des demi-finales par Manchester City (1-2 ; 0-2). Par conséquent, les Citizens sont les premiers qualifiés pour la finale qui se jouera à Istanbul fin mai. Ce mercredi soir, on connaîtra l'équipe qui rejoindra les Skyblues en terres turques. Le Real Madrid se déplace en Angleterre pour affronter Chelsea.

Lors de la rencontre aller, les Merengues s'en sont très bien sortis puisqu'ils ont réussi à arracher un match nul assez heureux (1-1). Mais Zinedine Zidane va devoir créer autre chose pour espérer renverser la tendance qui, vu le score, ne leur est pas vraiment favorable. De l'autre côté, Thomas Tuchel, arrivé il y a seulement quelques mois, aura l'occasion de jouer sa deuxième finale de C1 de suite après celle avec le Paris SG l'année dernière.

Sergio Ramos de retour

Le coach allemand devrait aligner son habituel 3-4-3 pour cette confrontation. Edouard Mendy sera bien dans les buts et sera protégé par une ligne de trois composée de Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Ben Chilwell et Cesar Azpilicueta seraient les pistons à gauche et à droite quand Jorginho et N'Golo Kanté, exceptionnel à l'aller, se chargeront de former le double-pivot. Enfin, devant, Chistian Pulisic et Mason Mount devraient accompagner un Timo Werner qui doit retrouver le chemin des filets.

En face, Zinedine Zidane devrait rester dans le classique et un bon vieux 4-3-3. Thibaut Courtois sera dans les buts alors que Nacho et Ferland Mendy s'occuperont des flancs de la défense. Raphäel Varane absent, Eder Militão devrait accompagner le capitaine, Sergio Ramos, de retour. Au milieu, on reste aussi sur de l'habituel avec un trident composé de Casemiro en pointe basse et de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Marco Asensio pourrait débuter côté droit tout comme Eden Hazard de l'autre côté. Enfin, Karim Benzema sera, lui aussi, bien titulaire. Cette rencontre s'annonce folle !