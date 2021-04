La qualification du Real Madrid régale l'Espagne, les regrets de Liverpool et Salah font jaser l'Angleterre

La suite après cette publicité

Les Madrilènes sont «invincibles»

Du côté de l'Espagne, la qualification du Real Madrid est fêtée comme il se doit. Pour As, les Madrilènes ont été «invincibles» tout simplement. Le Real est «de retour en demi finale de la Champions League, après un bel exercice de résistance». Justement, le canard ibérique félicite Thibaut Courtois, Nacho et Éder Militão. Cette qualification fait aussi les gros titres de Marca ! «Le Real est déjà là», peut-on lire en Une du journal espagnol qui rappelle que la Casa Blanca va jouer sa neuvième demi-finale de Ligue des Champions sur les onze dernières éditions. Une statistique impressionnante qui a de quoi rassurer les fans, avant d'affronter Chelsea. À noter que Marca rend hommage aux mêmes joueurs, ajoutant au passage Casemiro pour sa belle performance sur les deux rencontres de ce choc.

«Les regrets de Liverpool»

En Angleterre aussi, les résultats de la C1 font réagir. C'est le cas notamment avec le Daily Mirror, à la fois «très triste» pour Liverpool et «très heureux» pour Manchester City ! Comme le remarque le tabloïd, il n'y aura pas eu de miracle pour les Reds. The Guardian pointe également du doigt «les regrets de Liverpool», qui a clairement loupé sa chance. À l'image d'un Mohamed Salah, qui aura manqué plusieurs grosses occasions sur cette double confrontation. Même son de cloche en Une du Daily Star, qui fait dans le jeu de mot en parlant de «sortie en temps réel» de Liverpool par le Real. Le média regrette aussi qu'il n'y ait pas eu de miracle.

Raiola pourrait ramener Donnarumma, Kean et Pogba à Turin

Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, avec un peu de mercato. Le cas de Gianluigi Donnarumma fait de nouveau réagir. Car le portier de l'AC Milan n'a toujours pas prolongé. Or, la Juventus s'intéresse beaucoup à lui, et l'agent du joueur, un certain Mino Raiola, serait à Turin pour discuter avec la Vieille Dame. C'est en tout cas ce qu'avance La Gazzetta dello Sport, qui parle de «premier coup des Bianconeri». Le célèbre agent fait d'ailleurs la couverture du Tuttosport ce jeudi. «Mino, occupe toi de la Juve», demande le journal transalpin en expliquant aussi qu'il aurait un rôle fondamental pour définir les opérations qui pourraient ramener Moise Kean, mais également Paul Pogba, du côté de Turin.