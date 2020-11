Rennes : Julien Stéphan reprend Kurt Zouma après son échange avec Camavinga

À l’issue de la défaite du Stade Rennais face à Chelsea (1-2), mardi soir en Ligue des Champions, Kurt Zouma et Eduardo Camavinga avaient été observés en train d’échanger à propos des risques pris par les Rennais dans leur défense. «Parfois, il faut balancer quand vous êtes derrière. Nous, c'est ce qu'on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons et but. À chaque fois, c'est comme ça. C'est arrivé contre le PSG (défaite 3-0 du Stade Rennais)», expliquait le défenseur de Chelsea au jeune international français de 18 ans. Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match face à Strasbourg vendredi soir, Julien Stéphan n’a pas manqué d’évoquer le sujet, qui l’a visiblement gentiment agacé.

«Ils nous ont donné quasiment le même ballon en première mi-temps. On a exactement la même situation (avec Guirassy). Il faut toujours tout analyser. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire depuis 48 heures qu'il y a eu exactement la même situation pour nous» a ainsi confié l’entraîneur des Bretons reconnaissant néanmoins que Chelsea a mieux géré ses opportunités. «La différence dans le très haut niveau, c'est qu’ils nous ont punis, nous on ne les a pas punis. La seule vérité, c'est celle-là. Le très haut niveau, c'est saisir ses opportunités. (…) Je ne pense pas que Lampard demande à ses défenseurs de dégager. Ça répond à un contexte, une circonstance. On dégage aussi, on en a sorti plusieurs, des ballons longs. On veut faire de cette séquence une généralité. Regardez ce qui s'est passé, il y a eu exactement la même situation des deux côtés, exactement la même».