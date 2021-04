Premier League : Newcastle arrache le nul contre Tottenham malgré Harry Kane

Encore une fois, Harry Kane est l'arbre qui cache la forêt. Alors que Davinson Sánchez, élément le plus représentatif d'une défense en déliquescence, a distribué les cadeaux, avec une mauvaise relance (3e), puis un placement hasardeux qui a forcé Hugo Lloris à une double parade de très haut niveau (19e), et un dégagement grossièrement loupé qui a amené l'ouverture du score de Joelinton (1-0, 28e), le numéro 10 des Spurs a tout changé en l'espace de quatre petites minutes, comme souvent. En renard de surface d'abord, il a profité d'une mésentente entre Emil Krafth et Martin Dubravka pour égaliser rapidement (1-1, 30e). Puis il s'est servi de l'appel de Carlos Vinícius, qui a emmené avec lui trois joueurs dans l'axe, pour s'excentrer à droite, recevoir la passe de Tanguy Ndombélé dans la course, se mettre sur son pied droit avec un contrôle orienté parfaitement exécuté, et tromper Martin Dubravka d'une frappe croisée (2-1, 34e).

En seconde période, Sánchez a continué sur sa lancée, avec une relance sur Miguel Almirón, qui a pu prendre sa chance (46e), et un corner bêtement offert à Newcastle, dont Dwight Gayle a bien failli tirer profit (62e). Joelinton, trouvé ensuite au deuxième poteau, dans le dos d'un Japhet Tanganga aux fraises, a croqué une action en or de revenir à hauteur malgré un Lloris figé (70e). Une nouvelle fulgurance de Ndombélé a permis à Kane de se présenter à nouveau dans la surface, mais sa prise de balle imparfaite l'a empêché d'enchaîner (73e). Menacés en fin de match, les Spurs ont contre-attaqué et Kane a touché le poteau extérieur de Dubravka, à l'issue d'une transition rapide pourtant mal négociée par Lamela (85e). Un tournant, puisque tout de suite après Joe Willock, joueur prêté par l'ennemi honni d'Arsenal à Newcastle, a finalement mordu dans le ballon sur une tergiversation de la défense pour arracher le nul (2-2, 86e) ! Avec ce joker grillé à l'extérieur (2-2), Tottenham manque l'opportunité de subtiliser la quatrième place à Chelsea à l'occasion de la 30e journée de Premier League, avant de jouer Manchester United la semaine prochaine. Tandis que Newcastle poursuit sa mauvaise série et reste à portée de fusil de Fulham.