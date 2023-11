PSG : la décla forte de Pascal Dupraz sur Luis Enrique après le clash contre Mbappé

Plutôt décevant en Ligue des Champions face à l’AC Milan (2-1), un peu plus tôt dans la semaine, Kylian Mbappé s’est parfaitement relevé face au Stade de Reims (0-3). Auteur d’un triplé (3e, 59e et 82e), l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain a pourtant été bousculé, voire critiqué par Luis Enrique après la rencontre. L’entraîneur espagnol en veut plus, visiblement. Mais cette sortie ne choque pas Pascal Dupraz, qui au contraire, prend la défense de l’ancien sélectionneur de la Roja sur RMC. Selon ce premier, ce n’est rien d’autre que du "management".

La suite après cette publicité

«Ce qu’il veut dire, c’est que Mbappé n’a pas été très bon dans le jeu et qu’il y a des problèmes collectifs», débute Pascal Dupraz. «Oui, il marque, mais il doit aussi défendre. Et c’est plus facile de faire passer des messages à un joueur qui vient de mettre trois buts. Il lui parle de sa prestation plus que quelconque à Milan, où il a sombré en seconde période comme l’équipe. Luis Enrique n’est pas là pour régler des comptes. Il sait qu’on lave le linge sale en famille. Ça va susciter une réaction chez Mbappé, ils en parleront ensemble. Luis Enrique veut juste voir son joueur progresser. Il manquerait à ses devoirs s’il ne le faisait pas», poursuit-il. Une analyse plutôt lucide tant l’entraîneur parisien souhaitait sûrement piquer sa star, juste avant la trêve.