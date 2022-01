Le PSG peut remercier ses jeunes remplaçants

La suite après cette publicité

Une fois n'est pas coutume, le PSG s'en est remis à ses jeunes remplaçants pour ramener le point du match nul à Lyon (1-1). Menés au score par un but de Lucas Paqueta, secoués en première période et franchement poussifs dans le jeu, les joueurs de la capitale n'y arrivaient pas, encore une fois dans un jour sans. Seul Marquinhos, Verratti et Mbappé surnageaient dans ce nouveau marasme collectif.

D'abord très passif sur son banc de touche, Mauricio Pochettino se décidait enfin à donner un peu de sang frais à son équipe. À la 69e minute, il opérait un triple changement avec les entrées de Kehrer, Xavi Simons et Édouard Michut à la place de Dagba, Paredes et Herrera. Immédiatement, une autre équipe se dégageait sur le terrain, Simons mettant carrément le feu dans la défense sur son premier ballon.

Michut décisif sur l'égalisation

Le PSG a même fini par égaliser grâce à une passe décisive de Michut pour Kerher, à la suite d'un centre venu de la gauche effectué intelligemment par le jeune milieu de terrain dans une zone libre. «Forcément, on est supers contents quand on rentre dans des matches comme ça. Il fallait apporter quelque chose de nouveau, ce qu'on a réussi à faire», s'enthousiasmait le passeur décisif après la rencontre.

«Ça fait plaisir de jouer. Il faut continuer à travailler», recentrait Simons, dont les titularisations récentes et convaincantes en Coupe de France lui ont permis d'obtenir ses premières minutes en championnat à Lyon. «L'intensité est plus élevée», observait-il. Entré lui aussi à dix minutes de la fin, Eric Junior Dina Ebimbe a également apporté son énergie et son envie sur le terrain.

Les reverra-t-on en cette deuxième partie de saison ? C'est là l'immense point d'interrogation qui se dessine car ce soir le PSG se présentait à Lyon avec de très nombreuses absences. Une telle hécatombe n'arrivera pas tous les weekends. Néanmoins, c'est avec ce genre de performance que les trois titis parviendront peut-être à obtenir la confiance de Mauricio Pochettino.