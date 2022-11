CdM 2022, Portugal : Cristiano Ronaldo donne une conférence de presse de 132 secondes !

Si le Portugal s'est imposé pour son entrée en lice en Coupe du Monde (3-2), la soirée n'a pas été de tout repos pour Cristiano Ronaldo. Alors qu'il y aurait eu matière à discuter de son nouveau record au Mondial (le premier joueur à marquer lors de 5 éditions différentes), certains journalistes ont préféré l'interroger sur son actualité mancunienne en conférence de presse d'après-match.

Une prise de position qui a fortement déplu au quintuple Ballon d'Or qui ne s'est pas fait prier pour le leur faire savoir. « Il est important que nous ayons gagné. C'était une semaine qui a terminé ce chapitre. C'est terminé et maintenant je veux repartir du bon pied. Nous avons commencé ici, nous avons gagné. Je veux aider mon équipe et tout le reste de l'équipe », s'est ainsi sobrement exprimé le désormais libre agent de 37 ans. Une réponse simple et concise qui a mis fin à une courte présente en salle de presse qui a duré en tout et pour tout 132 secondes.