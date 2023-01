Manchester City réagit au verdict du procès de Benjamin Mendy

Dans le viseur de la justice anglaise depuis plusieurs mois, Benjamin Mendy (28 ans) est accusé par six jeunes femmes de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Après les délibérations, les jurés Chester Crown Court ont rendu leur verdict à la majorité, et non à l’unanimité, ce vendredi. Et ils ont décidé qu’il était non-coupable de sept des neufs chefs d’accusation pour lesquels il était jugé. Ils n’ont pas rendu de verdict pour deux autres chefs d’accusation. Manchester City, club où évoluait Mendy avant ses ennuis avec la justice, a réagi sur son compte Twitter.

«Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd’hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d’accusation. Le jury est suspendu pour deux chefs d’accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu’il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment.» Les Skyblues restent donc prudents d’autant que les procureurs ont demandé un nouveau procès pour Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie puisque le jury n’a pas tranché sur certains chefs d’accusation. Le champion du monde 2018 sera jugé le 26 juin prochain.

