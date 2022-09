Ligue des Champions : l’OM n’a pas su peser offensivement

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de deux buts à zéro contre Tottenham. Une défaite chère payée. En tout cas, si on se fie à la première période des Marseillais pleine de courage et d’abnégation. Ils ont même été supérieurs aux Spurs dans beaucoup de domaines, les rendant inoffensifs.

Sans Dieng et Bakambu, hors de la liste UEFA, et sans Alexis Sanchez, suspendu, Igor Tudor alignait devant Luis Suarez, Matteo Guendouzi et Gerson. Malgré une domination territoriale dans le premier acte, les frissons d’Hugo Lloris sont surtout venus de frappe de loin, comme celle de Matteo Guendouzi (42e). C'était bien trop peu.

Il manquait trop de monde devant

En seconde période, deux petits frissons, Amine Harit, qui n’arrive pas à reprendre un centre de Sead Kolasinac (74e) et une frappe détournée de justesse de Cengiz Ünder (90e +4). Bien trop peu pour essayer d’arracher une victoire ou même un match nul à ce niveau-là. Igor Tudor, le coach de l’OM, était d’ailleurs d’accord avec cela.

« On aurait être plus tranchant concret. Je l’ai dit à la mi-temps dans le vestiaire. Il aurait fallu faire des centres, arriver dans la surface. Je l’ai dit à la pause. Ils jouaient à domicile, mais pendant 45 minutes, ils n’ont été qu’une fois dans la surface. Il nous a manqué du concret. On n'a pas été tranchant. Mais je suis satisfait de la première période », a-t-il développé. Avec Sanchez, ça ira probablement mieux…