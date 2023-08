Ldc : Braga écrase Bačka Topola en attendant peut-être l’OM, Galatasaray sans forcer

En attendant la fin du match entre l’Olympique de Marseille et le Panathinaïkos, on connaît l’équipe qui affrontera le vainqueur de cette double confrontation. En effet, en cas de qualification, l’Olympique de Marseille défiera Braga. Les Portugais n’ont fait qu’une bouchée des Serbes de Bačka Topola en s’imposant 4-1 après une victoire initiale 3-0. Avec des buts précoces de Pizzi (9e), Bruma (13e), Alvaro Djalo (16e) et Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati (20e), Braga a mis fin aux espoirs des locaux. Marko Rakonjac (40e) a sauvé l’honneur.

Après une victoire 3-0 contre l’Olimpija Ljubljana à l’aller, Galatasaray a assuré la qualification à domicile. Les Turcs s’en sont remis en un but de Mauro Icardi (24e) pour s’imposer 1-0. Enfin, le match aller entre le Dinamo Zagreb et l’AEK Athènes a livré un scénario renversant. Les Croates ont pris l’avantage via Marko Bulat (39e) avant que Steven Zuber égalise pour les Grecs (59e). Finalement, Konstantinos Galanopoulos a permis à l’AEK Athènes de s’imposer 2-1.

Les résultats