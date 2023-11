Banni à vie en Belgique pour corruption, Paul Put nommé sélectionneur de l’Ouganda

C’est ce qu’on appelle, réussir à rebondir. Banni à vie du football belge pour corruption en 2008, l’entraîneur Paul Put avait décidé de s’exiler en Afrique pour poursuivre sa carrière d’entraîneur. Après un passage en Gambie ou au Burkina Faso (où il a atteint la finale de la CAN en 2013), l’homme de 67 ans aujourd’hui avait aussi connu des aventures au Kenya, en Guinée et dernièrement au Congo.

Et alors qu’il restait sur des bilans très mauvais dans ses dernières aventures, Paul Put bénéficie visiblement toujours de bons contacts sur le continent africain. Il vient, en effet, d’être nommé nouveau sélectionneur de l’Ouganda. « Donnez-moi du temps, donnez-moi de la confiance, et vous verrez une autre équipe nationale », a-t-il confié. Il commencera son aventure face à la Guinée, dont il avait été viré en 2019 après avoir été empêtré dans une affaire de rackets aux primes des joueurs lors de la CAN. Plusieurs témoignages expliquaient qu’il détournait une partie des primes reversées à l’équipe.