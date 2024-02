Algérie : un coach star de la CAN 2023 est prêt à remplacer Belmadi

Battue par le Cap-Vert (0-1) en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Mauritanie peut quand même se féliciter d’avoir réalisé un tournoi honorable. Son sélectionneur, Amir Abdou, en a profité pour voir sa cote grimper. Il pourrait d’ailleurs prendre les commandes d’une sélection qu’il a fait souffrir : l’Algérie, que la Mauritanie a battu en phase de poules (1-0).

«Ah oui ! Surtout que l’Algérie est une grande nation de football. Recevoir autant d’éloges de la part des Algériens me fait chaud au cœur. Des amis algériens m’ont contacté pour me sonder si j’étais prêt à prendre leur sélection. (…) Montrez-moi, un entraineur qui refuse l’Algérie ? Je ne peux être insensible à l’appel d’une grande nation de football telle que l’Algérie. Cependant, je dois préciser qu’à l’heure où je vous parle (hier après-midi), il n’y a eu aucun contact entre l’agence qui me représente et la Fédération algérienne», a-t-il déclaré à Compétition, en précisant que son contrat avec la fédération mauritanienne se terminait le 1er mars prochain.