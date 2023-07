Le Real Madrid se frotte les mains avec Ferland Mendy

La suite après cette publicité

Saison compliquée pour Ferland Mendy. Des pépins physiques et donc un temps de jeu réduit (18 matchs de Liga), et surtout, l’explosion d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Le Rennais pourrait bien revenir à son poste naturel, au milieu, la saison prochaine, mais les Merengues ont rapatrié Fran Garcia, le latéral gauche qui a brillé au Rayo Vallecano. De plus, la presse madrilène insiste sur l’intérêt prononcé des Merengues pour Alphonso Davies pour l’été prochain…

Autant dire que rien ne garantit une place importante à Mendy lors des saisons à venir. Et comme l’indiquent plusieurs médias espagnols, à l’image du quotidien AS, le Real Madrid pourrait bien s’en séparer dès cet été. Même si le joueur est dans les plans de Carlo Ancelotti, qui compte sur lui, la direction sait aussi que cet été semble être le moment idéal pour espérer récupérer un gros chèque avec lui. Surtout que pour l’instant, le Real Madrid n’a vendu personne cet été et a vu plusieurs joueurs partir gratuitement.

L’Arabie saoudite arrive

Surtout, tant le joueur que le club risquent de recevoir une proposition très intéressante sur le plan financier. Le journal espagnol Marca explique ainsi que l’Arabie saoudite espère attirer Mendy dans l’un de ses clubs, avec une offre qui sera logiquement difficile à refuser pour les deux parties. Et cette fois, contrairement à ce qui s’est passé avec Benzema, un départ du Français en direction du pays arabe ne serait pas forcément un énorme coup.

Pour l’instant, aucune proposition officielle n’est arrivée sur le bureau de la direction, mais ça ne saurait tarder. Par le passé, Mendy a aussi été objet d’intérêt de divers clubs anglais, et il avait même été question du Paris Saint-Germain. Mais les pépins physiques à répétition qu’il a connu ces dernières années ont un peu fait baisser sa cote sur le marché. Affaire à suivre…