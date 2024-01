OM : Gennaro Gattuso a de la peine pour François Mughe

François Mughe ne s’y attendait pas du tout. A seulement 19 ans, le jeune milieu de terrain de l’olympique de Marseille n’est apparu que six fois en Ligue 1 avec les Phocéens. Il pensait donc profiter des nombreux départs à la CAN pour avoir plus de temps de jeu. C’était sans compter sur le Cameroun, qui l’a convoqué pour le tournoi continental. Pas de quoi impressionner Mughe qui a décliné l’invitation pour rester à Marseille, ce qu’il n’a pas le droit de faire. Du coup, le joueur n’a pas le droit de jouer avec l’OM sans l’autorisation des Lions indomptables. Une situation que déplore Gennaro Gattuso.

«Au niveau des avocats, ils ne m’ont pas appelé. Il s’est entraîné avec l’équipe. La FIFA ne s’est pas prononcée, on attend. (…) Vous ne pouvez pas savoir combien je suis peiné par sa situation. Je ressens beaucoup de frustration. Quand je suis arrivé, il a pris ce coup à la tête et il a perdu un mois sans pouvoir s’entraîner. Après, il a pris cette décision avec respect et sérieux et aujourd’hui, il est dépassé par tout ça. Il y a beaucoup de souffrances de sa part et j’en suis désolé», a confié l’Italien en conférence de presse.