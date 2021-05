Le Real Madrid reste à l'affût pour Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Que va faire Eduardo Camavinga cet été ? La question est sur pas mal de lèvres en ce moment. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain du Stade Rennais n'est pas du tout certain de rester dans son club formateur durant l'intersaison. Les dirigeants bretons font tout pour tenter de le conserver au moins une saison de plus, et par conséquent, le prolonger. L'intéressé semble encore loin de tout ça à en croire ses récentes déclarations à Téléfoot le week-end dernier.

«Là, ce n'est pas une chose à laquelle j'ai réfléchi avec ma famille. On se concentre d'abord sur le Stade Rennais», expliquait l'international français (3 sélections, 1 but), admettant tout de même au passage que l'intérêt de clubs comme le Bayern et le Real Madrid ne le rend pas indifférent. C'est sûr que si je vous dis que ça ne fait pas plaisir, ça serait mentir. C'est sûr que ça fait plaisir lorsque de grands clubs s'intéressent à vous. Maintenant, ce n'est pas le moment de se concentrer sur ça.»

Le Real aurait fait de Camavinga sa priorité

Ces derniers jours, tout semble s'être un peu accéléré. À l'occasion de Stade Rennais-PSG dimanche dernier (1-1), Leonardo a pris la température auprès de Florian Maurice. Camavinga coûterait cher, même pour les finances parisiennes. Le directeur sportif brésilien réfléchirait à formuler une offre incluant un ou plusieurs joueurs afin de faire baisser la note d'un transfert onéreux. On parle là d'une somme avoisinant au moins les 50 M€. Tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout en période de vache maigre.

Si par exemple c'est le cas du Bayern Munich, ça n'est pas celui du Real Madrid. La Casa Blanca surveille depuis très longtemps l'ancien joueur de Fougères. L'été dernier, il avait été question de le faire venir en Espagne. Il en sera de même durant ce mercato. Selon Marca, la direction madrilène a décidé de se renforcer au milieu de terrain et a fait d'Eduardo Camavinga sa priorité. Le jeune joueur de 18 ans a d'ailleurs récemment changé d'agent pour intégrer la société de Jonathan Barnett, le représentant de Bale qui tient de bonnes relations avec Florentino Pérez.