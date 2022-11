Barça : Robert Lewandowski a reçu son Soulier d'or européen

Après avoir reçu le trophée Gerd Muller durant la cérémonie du Ballon d'or 2022, l'attaquant polonais Robert Lewandowski s'est vu décerner une deuxième récompense individuelle. Meilleur buteur d'Europe tous championnats confondus avec 35 buts inscrits sous les maillots du Bayern Munich (Bundesliga) et du FC Barcelone (Liga), il est actuellement le pichichi du championnat espagnol avec 13 buts en 14 rencontres disputées.

«Je suis très heureux à Barcelone. Je suis sûr que l'année prochaine sera très bonne, Barcelone est "plus qu'un club". Pour moi, ce prix est très important. (...) Il est très important pour moi de m'adapter rapidement. J'ai beaucoup d'aide de l'équipe et des entraîneurs. Je dois continuer à travailler, car la saison est très longue. Lors de la prochaine journée de championnat, le 31 décembre, il restera encore six mois. Je considère cette saison comme un record.», a-t-il déclaré après avoir reçu le trophée.