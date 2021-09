PSG : les supporters lancent une pétition contre la suppression de la musique d'entrée de Phil Collins

Après la confirmation de la suppression du morceau de Phil Collins Who Said I Would pour l'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain, des supporters et anciens joueurs parisiens, comme le Malgache Eric Rabesandratana, ont partagé une pétition contre cette décision du club de mettre une composition du natif de Paris DJ Snake, afin «de mettre en lumière des grandes marques internationales, de jeunes talents dans l’art ou la mode, que de participer à l’expression des talents musicaux du Grand Paris», comme l'expliquait le directeur de la diversification Fabien Allègre.

«Ne changeons pas la musique historique de l’entrée de nos joueurs au Parc des Princes ! Que le « who said we would » de Phil Collins résonne à nouveaux dans les travées du Parc des princes !», peut-on lire dans la description de la pétition, signée par près de 400 signataires pour le moment.