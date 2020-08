Aucune approche récente de l'OM pour Jean-Clair Todibo

De retour au Barça après un prêt en Bundesliga du côté de Schalke 04 (8 matches), Jean-Clair Todibo (20 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait même si le Stade Rennais et l'AC Milan continuent de le suivre. Mis à l'écart du club après avoir été testé positif au coronavirus, l'ancien Toulousain attend d'en savoir plus sur les intentions du club catalan, notamment depuis les départs de Quique Setien, d'Eric Abidal et l'arrivée de Ronald Koeman comme entraineur principal.

Ce jeudi, le quotidien catalan Sport que Todibo allait être le premier à quitter le Barça et qu'il était proche de l'OM. Selon nos informations, il en est très loin. Et si le club phocéen a bien coché le nom du solide défenseur international U20 tricolore depuis quelques semaines comme nous vous l'avions révélé, aucune nouvelle approche du club phocéen n'a été constatée ces derniers temps.