Arsenal - Man City : Pep Guardiola enrage contre l’augmentation du temps additionnel

Manchester City aura quasiment tout gagné cette saison… à l’exception du Community Shield. Battus il y a un an par Liverpool, Manchester City entendait prendre sa revanche contre Arsenal, deuxième de la dernière édition de Premier League. Cependant, alors que les hommes de Pep Guardiola menaient au score, ils ont finalement été rattrapés après un but de Trossard, dans les dernières minutes des arrêts de jeu (1-1, 90e+12). Avant de s’incliner aux tirs au but.

Après cette défaite, Pep Guardiola a été questionné à propos de l’augmentation du temps additionnel, qui est donc monté jusqu’à 14 minutes cet après-midi. «C’est une bonne question pour le conseil international et tous ces gens parce qu’ils ne consultent pas les managers, ils ne consultent pas les joueurs, quelle est leur opinion ? Vous devez l’accepter, vous devez faire comme ça. Ils prolongent [les matchs] pour les buts. Si à chaque fois que vous marquez un but dans un match qui est 4-3, vous mettez 30 secondes ou 45 secondes pour sept buts, alors demain matin à 9 heures, je suis encore en match». Une règle qui avait déjà fait débat lors de la dernière Coupe du monde, au Qatar.