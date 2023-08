Community Shield : Arsenal renverse sur le fil Manchester City et s’impose aux tirs au but

Vainqueur de la dernière saison de Premier League aux dépens d’Arsenal, Manchester City a aussi remporté la FA Cup. Conséquence, les Skyblues, qui ont tout raflé, retrouvaient les Gunners pour le Community Shield. Battus il y a un an par Liverpool, Manchester City entendait prendre sa revanche (3-1). Pour se faire, Pep Guardiola organisait son équipe en 3-5-2 avec Stefan Ortega Moreno dans les cages derrière Kyle Walker, Ruben Dias et Manuel Akanji. John Stones et Rodri formaient le double pivot alors que Bernardo Silva, Matteo Kovacic et Jack Grealish étaient positionnés un cran plus haut. L’attaque était composée de Julian Alvarez et Erling Haaland. De son côté, Arsenal vainqueur en 2020 s’articulait en 4-2-3-1 avec Aaron Ramsdale comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Jurriën Timber. Declan Rice et Thomas Partey constituaient le double pivot. Enfin, Kai Havertz était soutenu par Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli.

La suite après cette publicité

Dans les premières minutes, les deux équipes se contestaient la possession du ballon. Manchester City finissait par avoir l’avantage et s’installait dans le camp des Londoniens. Sur la gauche, Manuel Akanji était trouvé par Rodri et son centre manquait de peu la tête de Julian Alvarez (5e). Une entame autoritaire pour les Cityzens qui appuyaient encore. Trouvé dans l’axe devant la surface, Rodri voyait sa frappe contrée flirter avec le montant gauche d’Aaron Ramsdale (14e). Puis c’était au tour de Julian Alvarez de prendre sa chance sans réussite (18e). Finalement, la plus grosse occasion du début de rencontre arrivait pour Arsenal. Sur la droite, Ben White déboulait et centrait dans la surface pour Kai Havertz. Au point de penalty, le joueur allemand pivotait et enchaînait d’une frappe qui était repoussé par Stefan Ortega. Puis Gabriel Martinelli suivait, mais sa frappe enroulée était détournée par le torse de John Stones (26e).

À lire

Arsenal - Man City : Pep Guardiola enrage contre l’augmentation du temps additionnel

Arsenal s’offre Manchester City dans un scénario fou

Arsenal allait mieux au fil des minutes et Bukayo Saka se jouait de Manuel Akanji avant de voir sa frappe enroulée se dérober sur la gauche (36e). Puis Bukayo Saka faisait encore la différence sur la droite avant de centrer en retrait. À bout portant, Kai Havertz voyait son tir être repoussé par Stefan Ortega (40e). Voyant Aaron Ramsdale avancé, Rodri tentait sa chance du rond central et manquait de peu le cadre (43e). Une entame mancunienne, une fin de premier acte londonienne, le score de parité à la pause était tout simplement logique. Au retour des vestiaires, Manchester City se distinguait en premier. Sur corner, John Stones claquait un coup de casque rageur et il fallait un superbe arrêt d’Aaron Ramsdale pour empêcher le défenseur de marquer (52e). Le rythme retombait néanmoins entre deux formations qui n’arrivaient pas à se départager. Remuant à droite, Ben White débordait et servait un Bukayo Saka qui ne parvenait pas à accrocher le cadre (67e).

La suite après cette publicité

Le match devenait très tendu entre les deux équipes et on sentait que cela pouvait basculer pour un rien. Finalement, sur un contre, Kevin De Bruyne remisait de la tête pour le jeune Cole Palmer, entré en jeu depuis peu. L’international anglais U21 envoyait un missile dans la lucarne gauche d’un Aaron Ramsdale totalement impuissant et délivrait les Mancuniens (1-0, 77e). Manchester City était proche de doubler la mise dans la foulée, mais Phil Foden manquait sa frappe et Aaron Ramsdale repoussait en corner (82e). Arsenal restait en vie dans cette rencontre. Alors que Manchester City semblait partir vers le titre, Leandro Trossard provoquait sur la droite et sa frappe déviée par Manuel Akanji terminait au fond des filets (90e +11e). Manchester City aurait pu reprendre l’avantage via Ruben Dias (90e +13e) mais finalement on allait vers une séance de tirs au but. A ce jeu-là, Arsenal s’est imposé 4-1 suite à deux échecs de Kevin De Bruyne et de Rodri.