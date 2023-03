OM : Igor Tudor lâche ses vérités sur Nuno Tavares et Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

À Marseille, le mercato estival s’annonce animé. Car plusieurs joueurs de l’effectif d’Igor Tudor font jaser. Le premier c’est Nuno Tavares. Prêté par Arsenal, le jeune latéral gauche portugais de 23 ans est l’un des titulaires du coach croate (6 buts inscrits en 32 matches, toutes compétitions confondues). Mais ses prestations irrégulières et ses sautes d’humeur imprévisibles en ont agacé plus d’un. Annoncé sur le départ en fin de saison, Tavares fait parler. Interrogé sur ce cas, Tudor a admis que le Lusitanien avait des choses à améliorer. Car pour le Croate, son défenseur a les capacités pour évoluer dans les meilleurs clubs du monde.

« C’est un garçon qui est encore jeune. Il a joué y a deux jours avec le Portugal U21. Il a des qualités physiques de haut niveau. Il a une explosivité hors du commun. Il pourrait jouer au Real Madrid, au Barça ou à Manchester City. Il y a d’autres choses qu’il doit améliorer. Il doit progresser, on parle souvent. Il y a toujours une marge de progression, on est là pour l’aider. On lui fait voir des choses concrètes à améliorer. Il a marqué 5, 6 buts, je ne sais plus. Il a toujours été important pour nous même s’il n’a pas eu de continuité. Il participe toujours, c’est un joueur important pour nous. Comme je le dis toujours, on espère qu’il nous aidera lors des dix derniers matches. C’est un joueur qui, quand il est en forme, peut changer les choses. Il peut faire la différence. »

Tudor veut faire progresser Guendouzi

Autre cas abordé, celui de Mattéo Guendouzi. Le Français entretient lui aussi le flou sur son avenir à Marseille. Milieu défensif souvent utilisé sur le front de l’attaque par Tudor, l’ancien Gunnar a parfois semblé lassé de ne pas jouer régulièrement à son poste de prédilection. Sans parler du traitement strict infligé par le technicien à son milieu. Cet après-midi, Guendouzi a confirmé qu’il avait eu des approches de l’étranger cet hiver, mais il a préféré rester. De son côté, Tudor s’est expliqué sur cette situation.

« Je fais toujours le choix qui me semble le plus juste, peu importe le joueur. Il a toujours joué, il a été important, il a bien joué, il a fait une saison importante. J’en attends toujours plus de lui, mais je dis ça de tout le monde. On travaille sur les défauts. Les bonnes choses, on les met de côté parce qu’il les a. C’est un milieu qui est devant la défense, c’est vrai qu’on l’a utilisé plus haut. Mais son rôle c’est d’être devant la défense. L’objectif est de le faire devenir encore plus solide. Il faut que, quand il est là, que les autres ne passent pas. Il peut le faire, il a une bonne vision du jeu.Quand on commence à se reposer sur ses lauriers, ce n’est jamais bon. » À bon entendeur.

