Le plan machiavélique du Barça pour Mohamed Salah, un duo de choc à la Juventus

«BarSalona»

Le FC Barcelone a un plan pour recruter Mohamed Salah à moindre coût. Pour rappel, l'Égyptien a assuré à tout le monde qu’il sera toujours un Red la saison prochaine. Mais il y a un hic qui fait toujours trembler Liverpool, il n’a toujours pas prolongé avec le club anglais, et son contrat se termine en Juin 2023. Alors comme l'explique très bien le Sunday Star, il peut aller à «Bar Sa lona» la saison prochaine, librement ! Le club catalan est fortement intéressé par le joueur. En Espagne, l’info a fait l’effet d’une «bombe» comme le rapporte Sport. Sur son site, le média catalan écrit aussi que sa situation contractuelle pourrait également pousser le club de Jürgen Klopp à le vendre tout de même dès cet été pour ne pas le voir partir pour 0€. Il va falloir rapidement se positionner pour le recruter.

Duo de choc à Turin

La presse italienne s’est longuement penchée sur le mercato de la Juventus ce dimanche. La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour avec un montage de Giovanni Simeone avec le maillot de la Juve qui célèbre un but en sautant sur les épaules de Dusan Vlahovic. En effet, depuis un certain temps, les Bianconeri étudient plusieurs pistes pour recruter un attaquant capable de former un duo de folie avec le jeune serbe. Selon le quotidien, pour l’instant c’est le fils de Diego Simeone, actuellement prêté par Cagliari à Vérone qui est le candidat parfait. Au cours de la saison, l’Argentin a disputé 36 matchs, a trouvé le chemin des filets à 17 reprises et a délivré 6 passes décisives. Des statistiques qui plaisent à Turin. Le journal au papier rose ne s’est, pour l’instant, pas trop avancé sur les chiffres possibles de la transaction, mais ça sent la bonne affaire.

Eriksen Red Devil

On peut lire aussi dans le Sunday Mirror que Christian Eriksen pourrait faire ses valises à Manchester. Erik ten Hag a déjà pu voir de près le talent du danois quand il a permis au meneur de jeu de s'entraîner avec son équipe de l'Ajax pour se remettre en forme avant de rejoindre Brentford. Le coach batave a été très impressionné par le courage du joueur et de ses performances avec les Bees. Ten Hag est convaincu qu'Eriksen peut l'aider à reconstruire un collectif à Old Trafford.