Tottenham : Heung-Min Son a terminé son service militaire

Bonne nouvelle pour Tottenham ! Heung-Min Son a achevé son service militaire de trois semaines en Corée du Sud. Le club l'a fait savoir par un tweet ce vendredi et a ajouté que son élément offensif rentrera à Londres la semaine prochaine. Il pourrait néanmoins respecter un isolement deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus et rater la reprise de l'entraînement collectif prévue le 18 mai.

Ces dernières heures, plusieurs photos du Sud-Coréen ont envahi les réseaux sociaux. Des clichés sur lesquels Son est aperçu en tenue de combat. Le joueur de Tottenham a eu la chance de voir la durée de ce service militaire passer de 21 mois à trois semaines, et ce, grâce au sacre de la Corée du Sud aux Jeux Asiatiques 2018.

🇰🇷 Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.



Congratulations, Sonny. See you soon! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ldacJRm4j8