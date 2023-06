LdC : Lionel Messi remporte le trophée du plus beau but de la saison

Lionel Messi ne partira pas sans rien du PSG. Après avoir remporté la Ligue 1 et le titre de meilleur joueur étranger du Championnat de France cette saison, la Pulga, qui a décidé de signer à l’Inter Miami il y a quelques semaines déjà, vient de remporter une autre distinction individuelle. Son but en Ligue des Champions face à Benfica vient d’être élu plus beau but de la saison de C1.

Ce soir là, à Lisbonne, Lionel Messi avait profité d’une merveille de mouvement collectif et d’une offrande de Neymar pour envoyer une belle frappe du gauche dans la lucarne du gardien adverse. De quoi marquer les esprits et donc obtenir cette distinction de la part de l’UEFA. Messi l’a finalement gagné ce trophée en C1 avec le PSG…

