PSG-OM : la réaction à chaud de Florian Thauvin

Opposé au Paris Saint-Germain ce mercredi soir pour le Trophée des Champions, l'Olympique de Marseille a longtemps tenu tête au club de la capitale mais a finalement perdu sur le score de 2-1. Malgré cette défaite et le trophée non glané, les Phocéens auront certainement quelques aspects à retenir. Interrogé par Canal +, Florian Thauvin a justement évoqué le positif.

«Je pense qu'on a quand même, malgré la défaite, réalisé un bon match. D'habitude, on est tous regroupés derrière et on a très peu le ballon. Là, on s'est crées des occasions et on a marqué un but dans le jeu. Le positif, c'est que les années passent et on leur tient plus tête. On a créé la victoire au mois de septembre, aujourd'hui on n'a pas réussi à le faire», a déclaré l'ailier français.