Real Madrid : Aurélien Tchouaméni répond cash sur son poste

Aurélien Tchouaméni est désormais un taulier au Real Madrid… en défense centrale. Avec les nombreuses absences au poste (Rudiger, Militao, Alaba), le Français est régulièrement associé au jeune Raul Asencio et s’en est plutôt bien sorti ce soir à l’occasion du barrage aller de Ligue des Champions (3-2 en faveur du Real). Pourtant, quand le journaliste lui a demandé s’il aimait jouer à ce poste, sa réponse a été claire.

La suite après cette publicité

«Non, pas du tout. Le plus important, c’est d’aider l’équipe. Il y a pas mal de blessés. Je préfère jouer au milieu mais quand le coach me demande de jouer derrière, je le fais, je donne le maximum même si ça déplait à certain. J’aide l’équipe et c’est le plus important», insiste l’international français au micro de Canal+ ce mardi soir.