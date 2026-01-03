Saudi Pro League : la soirée désastreuse de Cristiano Ronaldo et João Félix

Il y a des soirs comme ça où rien ne vous réussit. Al-Nassr a vécu sa première défaite de la saison en championnat hier lors du déplacement sur la pelouse de Al-Ahli SC (3-2). Un doublé de l’attaquant anglais Ivan Toney (7e, 20e) a mis son équipe sur les bons rails. Elle n’a plus lâché son emprise sur cette rencontre, malgré les deux buts d’Al-Amri (31e, 44e) pour égaliser. L’ancien de la Juventus, Merih Demiral a terminé le travail (55e).

Cette défaite intervient après le premier match nul, contre Al-Ettifaq cette fois (2-2), et vient réduire le matelas d’avance en tête de la Saudi Pro League. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont plus que deux points d’avance sur Al-Hilal, son dauphin. Titulaire, la star portugaise a vécu une soirée franchement difficile où il n’a presque jamais pu être trouvé par ses partenaires et est resté muet cette fois.

Défaite et bagarre générale

En seconde période tout de même, il a bénéficié d’une belle occasion sur offrande parfaite de João Félix qu’il n’a pu convertir. En voulant contrôler, il s’est emmêlé les pinceaux. Les deux Portugais mais aussi Kinglsey Coman n’ont pas réussi à créer de différences sur la seconde période, jusqu’à cette grosse opportunité de l’ancien de l’Atlético en fin de rencontre. Le milieu offensif a surtout au centre des débats dans les arrêts de jeu.

Le ton est monté d’un seul coup entre les deux équipes. La rencontre s’est même terminée dans une bagarre générale après que Majrashi ait giflé João Félix, écopant d’un carton rouge. Quelques instants plus tôt, Al-Nassr s’était déjà retrouvé à dix avec l’expulsion en tant que dernier défenseur de Boushal. Malgré les dix minutes d’arrêt de jeu, le club de Riyad n’est jamais revenu. Cette rencontre pourrait laisser des traces pour la suite.