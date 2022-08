Brest rejette une offre de Gladbach pour Honorat

Après un exercice 2021/2022 plutôt réussi sous les couleurs de Brest (11 buts, 6 passes décisives), Franck Honorat ne manque pas de prétendants pour cet été. L'attaquant de 26 ans plaît surtout en Allemagne et Brest n'est pas contre s'en séparer en échange évidemment d'une somme avantageuse pour le club breton.

Selon nos informations, le Borussia M'gladbach s'est montré très intéressé par le profil du Français et a même dégainé une offre. Alors que le club ne s'opposera pas spécialement à un départ, il a finalement refusé une première proposition de 10 millions + des bonus. Initialement vendeur, Brest a revu ses exigences à la hausse et réclame plus.