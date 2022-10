Carlo Ancelotti a tranché pour Karim Benzema, Arsenal va blinder l'une de ses pépites

La suite après cette publicité

Benzema de retour en Ligue des Champions

En Espagne, c'est une bonne nouvelle qui fait la couverture du quotidien AS ce matin, c'est le retour en tant que titulaire de Karim Benzema en Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est «Benzema et dix autres», pour le quotidien madrilène. «Ancelotti annonce la titularisation du Français contre le Shakhtar en vue du Clasico. Kroos et Modric seront également dans un onze dans lequel on peut s'attendre à quelques nouveautés. Une victoire permettrait à Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale.» Le Real Madrid sait ce qu'il lui reste à faire. De son côté, Marca rend un bel hommage à cette équipe ukrainienne du Shakhtar et souligne à quel point : «comme c'est difficile de jouer comme ça», dans ces conditions… «Le Shakhtar est "choqué" par l'offensive russe en Ukraine. Nous devrons trouver la force de jouer contre les meilleurs du monde», a insisté le coach…

Arsenal va gâter Gabriel Martinelli

En Angleterre, le Daily Mail annonce qu'Arsenal va frapper fort pour l'une de ses pépites. Selon le quotidien, le club londonien va blinder Gabriel Martinelli ! Et les Gunners ne vont pas blaguer puisqu'ils vont offrir au Brésilien un nouveau contrat avec un salaire de 200 000 livres par semaine soit 230 000€ ! C'est le «jackpot pour Martinelli», s'enflamme le Daily Mail alors que l'attaquant va tripler son salaire. Vu le début de saison des Gunners et de son jeune joueur de 21 ans, c'est une juste récompense. En revanche, à Liverpool, c'est la soupe à la grimace. Et quand rien ne va, ce n'est pas prêt de s'arranger car comme l'indique le Daily Star, «Klopp connait un sacré coup dur avec la blessure de Luis Diaz jusqu'à noël» ! Une mauvaise nouvelle qui ne va pas arranger les choses pour Jürgen Klopp, déjà sacrément en difficulté…

«nuit étoilée à Paris»

Le PSG reçoit Benfica ce soir au Parc des Princes (à suivre en direct sur Foot Mercato). Et pour le quotidien sportif national, c'est «un match pivot.» Vous noterez le jeu de mot avec la polémique du moment… «Même s'il s'en est à nouveau plaint après le nul à Reims, Kylian Mbappé devrait opérer à la pointe de l'attaque parisienne, en pivot, face à Benfica. Une rencontre cruciale pour la première place du groupe.» Messi est forfait mais devrait être opérationnel pour le Classique dimanche contre l'OM. Dans ses pages intérieures, Le Parisien estime qu'entre «Neymar et Mbappé, il y a une connexion à rétablir. Si leur relation technique a semblé se réduire avec l'importance prise dans le jeu par Messi, ils devront se retrouver sur le terrain pour permettre au PSG de faire la bonne opération contre Lisbonne.» Au Portugal, en revanche, on met en avant la nouvelle star du club parisien : Vitinha qui «illumine les étoiles», comme le souligne O Jogo. A Bola parle d'une «nuit étoilée à Paris» et harangue le club lisboète d'un génial : «Allez Benfica, allez !» Pour Record, Benfica connait d'ailleurs la recette pour battre ce PSG : «de l'intensité et des courses» !