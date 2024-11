Manchester City - Tottenham : les compos officielles

La série noire des Citizens va-t-elle prendre fin ? Guardiola, qui a prolongé de deux ans chez lez Skyblues, et ses hommes restent sur 4 défaites toutes compétitions confondues, une première dans la carrière du technicien espagnol. Pour relancer la machine, City accueille Tottenham, contre qui a justement débuté cette série, en Cup (1-2). Les Spurs restent eux sur deux revers d’affilée.

La suite après cette publicité

Pour ce match, City retrouve Stones en défense, au côté d’Akanji. Foden aussi fait son retour dans le 11 côté gauche, lui et Savinho entourant Silva derrière Haaland en pointe. Lewis et Gundogan sont devant la défense, Walker et Gvardiol protègent les couloirs. Côté Spurs, on devrait aussi s’organiser en 4-2-3-1 avec Solanke en pointe devant Kulusevski, Maddison et Son. Bissouma et Sarr forment la paire devant Dragusin et Davies, Porro et Udogie restant latéraux.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker (cap.), Stones, Akanji, Gvardiol - Lewis, Gundogan - Savinho, Silva, Foden - Haaland

Tottenham : Vicario - Porro, Dragusin, Davies, Udogie - Bissouma, Sarr - Kulusevski, Maddison, Son (cap.) - Solanke